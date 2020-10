Ex-​​«Bachelor» und seine Jenny wollen Klartext reden

Noch nie hat es beim «Sommerhaus der Stars» so gekracht wie in diesem Jahr. Ausgangspunkt der meisten Diskussionen: Die «Bachelor-Affäre». Schon vor dem Einzug von Eva Benetatou, Andrej Mangolds Zweitplatzierten, und ihrem Freund Chris kochte die Stimmung in der TV-WG immer wieder hoch. Doch seitdem die «Bachelor»-Verflossene ins Haus gezogen ist, läuft das Fass regelmäßig über: Schimpftiraden, Krokodilstränen, Anschuldigungen und haufenweise Beleidigungen stehen auf der Tagesordnung. Hauptsächlich richten sich die verbalen Angriffe gegen Eva.

Haben Andrej und Jenny die anderen Sommerhaus-Bewohner zum Mobbing angestiftet? Oder hat das böse RTL-Team sich seine eigene Wahrheit zurechtgeschnitten, um das «Bachelor»-Paar schlecht darzustellen? Eine Diskussion, die Fans nun schon seit Wochen führen, ohne auf einen grünen Zweig zu kommen.

Das will «Team-Bachelor» nun ändern, indem sie ein Live-Wiedersehen aller Hausbewohner fordern. Eigentlich war geplant, dass auch das große Wiedersehen schon im Vorfeld aufgezeichnet wird, bevor es dann am 1. November im Anschluss des Finales ausgestrahlt wird. Andrej und Jenny haben nun aber in ihren Instagram-Stories ein Voting geteilt, bei dem die Zuschauer abstimmen sollen: «Soll das große Wiedersehen vom Sommerhaus live ausgestrahlt werden?». «Wir wollen endlich Klartext reden und uns den Vorwürfen stellen», heißt es in ihren identischen Posts.

In den vergangenen Tagen war es ruhig um die beiden geworden. Die sonst auf den sozialen Netzwerken sehr aktiven Influencer haben kurz nachdem sie den ersten Shitstorm absahnten die Kommentarfunktion eingeschränkt und kaum mehr Bilder gepostet. Sogar Werbedeals sollen die beiden wegen ihres wenig charmanten Auftritts verloren haben. Ob sie ihr Image wieder aufpolieren können, erfahren wir wohl erst Anfang November. Über 90 Prozent der Sommerhaus-Fans sind derzeit auf jeden Fall für ein Live-Wiedersehen.

(lm/L'essentiel)