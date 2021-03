«Der Bachelor» sorgt heute Abend für viele Tränen

Spoilerwarnung: Wir verraten, was heute Abend (20.15 Uhr, RTL) bei «Der Bachelor» passiert! Ist Niko Griesert (30) ein hoffnungsloser Romantiker oder doch nur ein Macho? Wahrscheinlich trifft beides zu. Auf alle Fälle sollte man beim Anschauen der Folge wissen, dass Niko und die Kandidatinnen allesamt streng coronagetestet sind, denn vom Abstandhalten hält der Bachelor schon lange nichts mehr: Zuerst schickt Niko Favoritin Mimi (26) vom Dreier-Date weg, um mit Michèle allein zu sein (Kuss mit Michèle, Mimi weint), nur um bei nächster Gelegenheit Hannah auf die sprichwörtliche Pelle zu rücken (Kuss).

«Natürlich kribbelt's mit Hannah», sagt Niko. Da dieser der Mund übergeht, erzählt sie den übrigen Teilnehmerinnen brühwarm von ihrem Kuss, worauf Mimi wieder weint. Tags darauf muss dann aber auch Hannah weinen, als sie von Nikos Geknutsche mit Stephie erfährt. Dabei begeht Hannah den Fehler, sich Linda anzuvertrauen, die bisher noch gar kein Einzeldate mit dem Bachelor hatte. So kommt, was kommen muss: Beim letzten heutigen Date ist dann Linda an der Reihe und meint nach ihrem romantischen Dinner samt Kuss: «Ja, es hat geknistert.» Soll man nun Mitleid mit Mimi haben? Oder wäre sie ohne Niko eh besser dran?

(L'essentiel/fh)