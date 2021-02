Michelle Obama kocht in Netflix-​​Kindershow

So hat die Welt Michelle Obama noch nie gesehen: Die einstige First Lady bringt zwei Puppen namens Waffles und Mochi – und natürlich den Zuschauern – bei, wie man kocht. Wie es bei Netflix heißt, werden die Protagonisten dabei in einem fliegenden Einkaufswagen um den Globus reisen und Rezepte aus aller Welt ausprobieren. Obama verkörpert eine Supermarktbesitzerin, die dem Puppen-Gespann, das keine Lust mehr auf Tiefkühlkost hat, behilflich ist.

Zusammen mit Ehemann Barack Obama hat sie im Jahr 2018 einen Vertrag mit Netflix unterschrieben. Daraus resultierte auch der Dokumentarfilm «Becoming», der 2020 erschien und auf ihrer Autobiografie basiert. Bei der 10teiligen Kinderserie «Waffles + Mochi» wirkten die Obamas auch als Produzenten mit. Wann die Serie in Luxemburg zu sehen sein wird, hat Netflix noch nicht bekannt gegeben.

Obama sagt, sie wolle mit der Show auch ihre Arbeit zur Unterstützung der Gesundheit von Kindern erweitern. Es ist nicht das erste Mal, dass sie dafür Puppen mit einbezieht. 2013 lud sie Charaktere aus der Sesamstraße im Rahmen einer Kampagne ins Weiße Haus ein, um die Schulmahlzeiten in den USA zu ändern und Fettleibigkeit bei Kindern zu bekämpfen.

(L'essentiel/kat)