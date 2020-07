Netflix launcht zwei weitere Dating-​​Shows

Netflix ist auf dem Dating-Vormasch. Im Februar erschien mit «Love Is Blind» die erste Dating-Show der Streamingseite, einen Monat später folgte «Too Hot to Handle» und seit Juli ist die zweite Staffel von «Dating Around», bei der Singles bei ihren Blind Dates gefilmt werden, aufgeschaltet.

Die Reality-Serien kamen beim Netflix-Publikum so gut an, dass pünktlich zum Sommerstart zwei weitere Liebes-Shows releast werden.

«Indian Matchmaking»

Bei «Indian Matchmaking» werden junge Singles, die genug vom stundenlangen Swiping auf Dating-Apps haben und wieder zu alten Methoden der Partner- und Partnerinnenfindung zurückkehren wollen, zusammengebracht. Aus diesem Grund wurde Seema Taparia als «professionelle Verkupplerin» engagiert, die für die Singles den perfekten Lebensgefährten finden will.

Am Anfang der Show werden die Singles auf ein erstes Blind Date mit ihrem Match geschickt und teilweise von ihren Familien unterstützt, um herauszufinden, ob das Gegenüber auch den Vorstellungen der Eltern entspricht.

Die «Matchmakerin» Seema stammt selber aus Mumbai, wo Hochzeiten häufiger arrangiert werden als in anderen Teilen der Welt. Die acht einstündigen Folgen sollen als Dokuserie am 16. Juli auf Netflix erscheinen.

«Love on the Spectrum»

«Love on the Spectrum» handelt von jungen Erwachsenen mit Autismus, die auf ihrem Weg in die Dating-Welt begleitet werden und ihre (teilweise) ersten Erfahrungen mit den Zuschauern und Zuschauerinnen teilen. Die Serie wird als Durchbruch in Sachen Mainstream-Dating-Shows beschrieben, da die Show Menschen mit besonderen Bedürfnissen eine Plattform schenkt.

«Love on the Spectrum» wurde bereits im November auf ABC Australia veröffentlicht und wird dem Rest der Welt nun als Netflix-Original verkauft. Ab dem 22. Juli wird die Dating-Show mit fünf Folgen auf Netflix zu sehen sein.

(L'essentiel/Lucia Krones)