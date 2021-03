DSDS-​​Giusy wettert nach Rauswurf gegen Katharina

Für Giusy ist der große DSDS-Traum geplatzt. Die Schuld dafür gibt sie vor allem ihrer Kollegin Katharina. Die beiden waren vor ihrem gemeinsamen Auftritt immer wieder aneinander geraten. «Unsere Gruppe wurde sehr schlecht dargestellt. Nicht von RTL, sondern von Katharina. Hat uns nicht gut behandelt», behauptet Giusy in ihrer Instagram-Story.

Katharina hatte in Interviews mit RTL immer wieder behauptet, ihre Mitstreiterin würde nicht üben wollen, sondern sich lieber betrinken. «Natürlich haben die das bei DSDS dann so dargestellt, als hätte ich alles leer getrunken und als hätte ich die ganze Zeit getrunken», meint Giusy. «Und eine liebe Person hat irgendwie die ganze Zeit in den Interviews gesagt: "Während ich hier die Songtexte lerne, sind die die ganze Zeit dabei zu trinken"», schimpft sie weiter.

Doch laut Giusy war das alles ganz anders: «Leute, das war gar nicht so!» Hat RTL etwa die Situation völlig falsch dargestellt? Zuletzt hatten das auch die Kandidaten Isabelle und Lena-Loreen behauptet.

