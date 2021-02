TV-​​Promi kämpft mit Mietschulden

Wenn Claudia Obert (59) nicht gerade in unterschiedlichen Trash-TV-Formaten für reichlich Zündstoff sorgt, versorgt sie in ihren Hamburger Mode-Boutiquen die ansässige Society mit Luxusware. Gleich zwei Läden betreibt die wortgewandte Unternehmerin in der Hansestadt, doch einer davon bereitet ihr große Sorgen.

«Ich habe 90.000 Euro Mietschulden plus Nebenkosten», klagt Obert der «Bild»-Zeitung ihr Leid. Ein Schuldenberg, den sie wegen der anhaltenden Coronakrise und der damit verbundenen Schließung ihrer Läden nicht abtragen könne, so Obert. «Ich muss 18.000 Euro Miete pro Monat für mein Geschäft bezahlen», erklärt sie. «Die letzten fünf Monate sind offen.» Dass ihr der Vermieter ihrer Stamm-Boutique «null entgegen» kommt, ärgert die resolute Luxus-Lady ganz besonders.

«Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte, ich habe in den letzten Monaten eine Million Euro Umsatz verloren», zieht die Geschäftsfrau ihre traurige Bilanz. Deshalb habe sie auch sechs ihrer Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen. Derzeit finanzieren ihr ihre TV-Auftritten die Luxus-Freuden des Alltags. Denn ganz ohne Glamour kann Obert trotz ihrer Geldnöte dann doch nicht sein. Man wolle «ja auch noch gut leben und ein Gläschen Champagner trinken», stellt sie klar.

(L'essentiel/red)