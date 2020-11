ER verteilt im kommenden Jahr die Rosen

Rosenkavalier Niko Griesert sucht ab 2021 in «Der Bachelor» die große Liebe! Der studierte IT-Projektmanager aus Osnabrück ist kein Mann, der lange um den heißen Brei redet: «Wenn ich eine Frau toll finde, dann sage ich das auch», erklärte er gegenüber RTL.

Seine Interessen sind vielfältig: Vom Klavierspielen, das er sich seit rund zwei Jahren mit Online-Video-Tutorials selbst beibringt, über Sport (vier bis fünf Mal die Woche) bis hin zu Sprachen.

Musikalischer Motorrad-Fan, Sprachtalent und "Der Bachelor 2021" – das ist Niko Griesert! ????

Ab Anfang 2021 verteilt er als erster #Bachelor überhaupt die Rosen in Deutschland

Erfahrt hier alles, was ihr über Niko wissen wollt

«Meine Tochter bedeutet mir alles»

Wenn es die Zeit zulässt, besucht er seine kleine Tochter. Die Neunjährige lebt bei der Mutter in den USA. «Meine Tochter bedeutet mir alles», verrät er im Gespräch mit RTL. «Das ist ein wunderschöner Teil meines Lebens.»

Niko ist seit drei Jahren Single und sucht jetzt nach einer langfristigen Beziehung. «Ich bin sehr wählerisch. Ich würde keine Beziehung eingehen, nur um eine Beziehung zu haben, sondern weil ich mir die nächsten Schritte mit der Person vorstellen könnte. Ich bin jetzt 30 und komme in das Alter, wo man seinen Eltern auch mal eine Frau vorstellen kann und sagt: Das ist sie!» Doch wie soll seine Traumfrau sein? «Sie muss gerne neue Sachen erleben. Offen sein und Interesse zeigen. Sie sollte das Herz am rechten Fleck haben, humorvoll sein und vielleicht…sich selbst nicht allzu ernst nehmen», so Niko.

