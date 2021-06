Jennifer Lopez schließt Mega-​​Deal mit Netflix ab

Machte Jennifer Lopez in den vergangenen Wochen lediglich mit dem angeblichen Liebes-Comeback mit Ben Affleck (48) von sich reden, steht nun wieder das Business im Vordergrund. Die Schauspielerin und Sängerin hat nämlich einen mehrjährigen Mega-Deal abgeschlossen – und zwar mit niemand geringerem als Netflix.

In Zusammenarbeit mit ihrer Produktionsfirma Nuyorican, die sie gemeinsam mit Elaine Goldsmith-Thomas führt, will der Streamingdienst TV-Serien und Filme produzieren, in denen der Fokus auf Diversität und Frauen vor und hinter der Kamera liegt. Das geht aus einer Mitteilung von Netflix hervor.

Lopez in der Hauptrolle

«Ich freue mich, meine neue Partnerschaft mit Netflix bekannt zu geben. Elaine, Benny und ich glauben, dass es kein besseres Zuhause für uns gibt als eine zukunftsorientierte Content Creation Company, die sich über konventionelle Weisheiten hinwegsetzt und direkt Millionen von Menschen auf der ganzen Welt bespielt, die Kunst und Unterhaltung nicht mehr mit den Grenzen und Einschränkungen der Vergangenheit betrachten», wird Lopez in der Außendung zitiert. Und weiter: «Wir von Nuyorican Productions sind begeistert, in Ted Sarandos, Scott Stuber, Bela Bajaria und dem gesamten Team gleichgesinnte Partner zu finden und freuen uns darauf, sofort mit der Arbeit zu beginnen.»

Das erstes Projekt soll der Film «The Mother» sein, der unter der Regie von Niki Caro entsteht. In der Hauptrolle wird Jennifer Lopez selbst zu sehen sein. Die 51-Jährige verkörpert in dem Streifen, der Ende 2022 erscheinen soll, eine Auftragskillerin, die aus ihrem Versteck kommt, um ihrer Tochter beizubringen, wie man überlebt. Ebenso in Planung: die Thriller-Verfilmung «The Cipher» nach der Vorlage von Krimiautorin Isabella Maldonado.

(L'essentiel/Katrin Ofner)