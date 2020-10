Sommerhaus-​​Promi weint Instagram keine Träne nach

«Team Bachelor» Jennifer Lange (26) und Andrej Mangold (33) haben sich mit ihrer Teilnahme beim RTL-«Sommerhaus der Stars» keinen Gefallen getan: Träumten sie zu Beginn der Sendung noch vom Sieg und der saftigen Prämie von 50.000 Euro, haben sich mittlerweile nicht nur Zuschauer, sondern auch Werbepartner von den beiden Promi-Influencern abgewandt. Für viele sind die untergriffigen Streitereien, die sich die beiden mit Ex-«Bachelor»-Kandidatin Eva Benetatou (28) in der TV-WG liefern, zu heftig. Inzwischen ist sogar von fiesen Mobbing-Attacken die Rede, die von Andrej und Jenny ausgehen.

Heftige Kritik prasselt auch auf Social Media auf das Paar ein. Vorwürfe und fassungslose Kommentare gibt es dabei nicht nur vom entsetzten TV-Publikum, sondern auch von Kolleginnen und Kollegen, die das gezeigte Verhalten höchst bedenklich finden. Für Jennifer Lange ist das Ende der Fahnenstange jetzt erreicht. Sie deaktiviert vorerst ihren Instagram-Account und will sich damit keiner weiteren Kritik aussetzen. Wie lange die Social-Media-Zwangspause anhält, ist nicht bekannt.

Ex-«Bachelor» sucht Schuld bei RTL

Ein überaus überraschender Schritt, denn nur einen Tag, bevor Jenny den digitalen Stecker zog, zeigte sie sich noch gut gelaunt in einer Fitness-Story an der Seite ihres Liebsten Andrej. Auch auf dem Profil des Ex-Rosenkavaliers sind deutliche Worte zu lesen. So fordert der Promi seinerseits in einem Beitrag User dazu auf, Schimpftiraden und Hass-Postings auf der Stelle zu unterlassen.

Er sucht die Schuld für sein Sommerhaus-Verhalten vielmehr bei RTL: «Ihr seht Ausschnitte, welche von 24 Stunden pro Tag in einer Extremsituation auf ein Minimum zusammengeschnitten wurden», erklärt er seinen Kritikern. «Natürlich wirkt dann alles sehr extrem und polarisierend, sonst wäre so eine erfolgreiche Sendung auch nach einer Folge auserzählt.» Mag ja sein, dennoch hat der TV-Sender weder ihm noch Jenny niveaulose Äußerungen wie «Dreck unter meinem Schuh» in den Mund gelegt.

(L'essentiel/red)