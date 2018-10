Bei TV-​​Bauer Guy kullerten am Montag die Tränen

Das war nix! Der Luxemburger Viehzüchter Guy (45) hat es sich in der RTL-Kuppelshow «Bauer sucht Frau» gleich zu Beginn mit seiner Angebeteten Kathrin verscherzt. Die Erzieherin sollte eine Woche lang am Hof von Guy im Norden Luxemburgs verbringen – doch schon am ersten Tag packte die 48-Jährige ihre Sachen.

Was war passiert? Als Guy seine Herzdame Kathrin am Bahnhof empfängt, ist noch alles in Ordnung: Guy («Es war Liebe auf den ersten Blick!») fällt der Besucherin gleich am Bahnsteig um den Hals und setzt ihr ein Käppi auf. Im Pick-up geht es weiter zum Hof in Niederfeulen. Doch Guys rasanter Fahrstil bringt seine Beifahrerin (und ihren Magen) ganz durcheinander.

«Mit ihm kann man kein Gespräch führen»

Beim gemeinsamen Kochen scheinen beide allerdings gut zu harmonieren. «Liebe geht durch den Magen», grinst Guy und schüttet einen Schuss Portwein («Meine Geheimzutat») in die Pfanne. Doch beim Zweiergespräch am Tisch ziehen plötzlich dunkle Wolken auf. Guy will auf die «Kinderfragen» von Kathrin partout nicht beantworten. «Warum brauchst du eine Frau?», fragt sie den Hausherrn. «Zum Wäschewaschen», lautet seine flapsige Antwort. «Mit ihm kann man kein Gespräch führen», ärgert sich Kathrin.

Im Rinderstall schenkt Guy seiner Helferin erst keine Beachtung und lässt dann einen derben Spruch über die Potenz seines Stiers vom Stapel. Wenig später reicht es Kathrin: «Ich werde auf keinen Fall die nächste Nacht hier bleiben. Ich fühle mich unwohl», erklärt sie ihrem verdutzten Gastgeber. «Ich bin sehr enttäuscht. Er macht sein Ding und macht alles selbst. Niemand darf ihm reinreden.»

Guys Betteln («Bitte gib' mir noch eine Chance») verfehlt seine Wirkung – Kathrin reist aus Luxemburg ab und bricht dem armen Landwirt das Herz. Der bullige Bauer mit dem etwas eigenwilligen Humor bricht in Tränen aus: «Ich hab' einfach kein Glück.» Ob er seine große Liebe doch noch findet? Fortsetzung am nächsten Montag.

(L'essentiel)