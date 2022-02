Waren Drogen Grund für Christin Okparas Rauswurf?

«Es haben sich Unstimmigkeiten zum Impfstatus ergeben, die in der Kürze der Zeit nicht mehr zu klären waren», begründete RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner den Rausschmiss von Christin Okpara aus dem Dschungelcamp. Noch vor dem Start von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» musste die 25-Jährige wieder ihre Koffer packen und von Südafrika zurück nach Deutschland fliegen.

Die Verwirrung um eine Impfung sei allerdings nicht der einzige Grund gewesen. Wie die «Bild» berichtet, seien laut eines Produktionsmitarbeiters auch Drogen im Spiel gewesen, die in Christins Unterkunft, in der die Kandidatinnen und Kandidaten ihre Quarantäne verbrachten, entdeckt wurden. «Bei Okpara wurde Koks in ihrer Lodge gefunden», so der Mitarbeiter gegenüber der deutschen Zeitung. «Wir bekamen einen Hinweis, dass sie Drogen reingeschmuggelt haben soll. Die wurden dann entdeckt.»

Okparas dementiert

Für den Privatsender wäre dies natürlich ein absolutes No Go, herrscht bei RTL eine strikte Anti-Drogen-Regelung. Die Kandidatinnen und Kandidaten seien vorgewarnt worden, dass diese am Set und der Unterkunft nicht geduldet werden. Dies stehe auch in ihrem Mitwirkendenvertrag.

Wie das Boulevardblatt weiter schreibt, sei es tatsächlich zu Unstimmigkeiten bezüglich Okparas Impfstatus gekommen, allerdings soll dies eben nicht der einzige Grund gewesen sein. Laut RTL müssen die Camperinnen und Camper nämlich gar nicht geimpft sein, um an der Show teilzunehmen.

Auf Nachfrage der deutschen Zeitung dementiert der Sender die aktuellen Spekulationen: «Das stimmt nicht.» Und auch Christin Okparas wehrt sich über ihren Anwalt gegen die Vorwürfe: «Weder wurden Drogen im Hotelzimmer unserer Mandantin in Südafrika gefunden, noch hat sie vor Ort Drogen konsumiert.»

(L'essentiel/Katrin Ofner)