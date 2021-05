So rettete Sänger Joris DJ Bobo vor Erstickungsanfall

Es habe eine Weile gebraucht, bis er realisierte, wie ernst die Situation sei, sagt Joris (31) im Gespräch mit RTL. Der «Hals über Kopf»-Sänger spricht über einen Schock-Moment, der sich während den Dreharbeiten zur deutschen Version von «Sing meinen Song» ereignete. Joris musste in der aktuellen Staffel nämlich nicht nur sein musikalisches Talent beweisen, sondern für einmal auch seine Nothelfer-Skills auspacken.

Sein Show-Kollege DJ Bobo (53) hatte sich an seinem Getränk verschluckt und kurzzeitig keine Luft mehr bekommen. Auslöser sei ein lustiger Spruch von Musiker Gentleman (46) gewesen, schildert Joris. «Bobo hatte sich an diesem Abend überlegt, dass er mal Baileys auf Eis ausprobieren möchte und hat sich so dermaßen beim Lachen verschluckt, dass es kurz sehr, sehr brenzlig wurde.»

Mit «Heimlich-Manöver» Eiswürfel rausbekommen

Mit einem so genannten Heimlich-Manöver – einem Rettungsgriff gegen Ersticken – habe er Bobo dann geholfen, den Eiswürfel aus dem Hals zu bekommen. «Zum Glück ist alles gut gegangen und die Musik stand danach wieder im Vordergrund», wiegelt Joris ab. Von «Leben retten» könne keine Rede sein.

Auf Nachfrage der Moderatorin, wie denn die anderen Musikerinnen und Musiker reagiert hätten, antwortet Joris: Die zuerst sehr lustige Stimmung sei auf einmal gekippt. Die Sanitäter vor Ort seien aber zum Glück schnell am Start gewesen. Es sei bloß ein «kurzer brenzliger Moment» gewesen.

Stefanie Heinzmann ist nächstes Mal dran

Der Luzerner DJ Bobo ist zurzeit mit sechs Berufskolleginnen und -kollegen in der Vox-Show «Sing meinen Song» zu sehen – darunter auch seine Landsfrau Stefanie Heinzmann (32), die ebenfalls im Ausland große Erfolge feiert. In der nächsten Episode vom Dienstag, 18. Mai, steht die Walliserin im Mittelpunkt.

In jeder Sendung covern die Musikerinnen und Musiker die größten Hits voneinander. DJ Bobo wird kommende Woche Heinzmanns «Shadows» zum Besten geben, Joris wird «In The End» performen.

(L'essentiel/Katja Fischer)