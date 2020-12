TV-​​Comedian Chris Tall hält Neujahrsansprache

Vier Wochen und unzählige Blödel-Spiele später steht es fest: Chris Tall (29), der neue Haus-und-Hof-Komiker von TV-Sender RTL, hat die Comedy-Show «König der Kindsköpfe» gewonnen. Für seinen Sieg hat Tall nicht nur seine beiden Kollegen Oliver Pocher (42) und Mario Barth (48) abgehängt, sondern ist dafür auch mehrmals an seine eigenen körperlichen Grenzen gegangen.

Gleich in der Auftaktepisode hatte Tall mit Kreislaufproblemen zu kämpfen und erlitt während eines weiteren Spiels eine Panikattacke vor der Live-Kamera. Zähne zusammenbeißen hat sich aber für den 29-jährigen Spaßvogel ausgezahlt. Konsequent ist er in den letzten Wettkämpfen wie «Die Höhle der Lügen», «Teleturmies» oder «Germany's Next Coverboy» an seinen Mitstreitern vorbeigezogen.

Den «Coverboy»-Titel holte sich per Zuschauer-Voting übrigens Oliver Pocher, schaute aber wie Kontrahent Barth am Ende doch durch die Finger. Denn Chris Tall darf sich nach der Final-Sendung somit nicht nur «König der Kindsköpfe» nennen, sondern sich am Neujahrstag auch mit einer Rede an Fans und Volk wenden. Nach herausfordernden und anstrengenden Monaten auch eine willkommene, lustige Variante, ins neue Jahr zu starten.

