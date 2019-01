HBO zeigt erste Szene aus «Game of Thrones»-​​Finale

Die neue Szene hat es in sich. Zum ersten Mal in der schon sieben Staffeln dauernden Geschichte sind darin Sansa Stark und Daenerys Targaryen gemeinsam in einer Szene zu sehen. «Winterfell gehört Euch, Euer Ehren», sagt Sansa in der nur wenige Sekunden dauernden Szene zu Daenerys, die von Jo Snow begleitet wird.

Fans sind schon jetzt aus dem Häuschen. Die achte und damit letzte Staffel von «Game of Thrones» startet im April auf HBO.

Neben dem ersten Blick auf "Game of Thrones" hat der HBO-Teaser auch noch Szenen von «The Watchmen», «True Detective», «Euphoria» und «Big Little Lies» zu bieten.

(L'essentiel)