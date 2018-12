Erster «Game of Thrones»-​​Teaser vereist Westeros

Artikel per Mail weiterempfehlen

Noch bis April 2019 müssen Fans sich gedulden, bis der Fantasy-Hit «Game of Thrones» in die letzte Runde geht. Um das Interesse trotz fast zweijähriger Pause hochzuhalten, hat der produzierende Pay-TV-Sender HBO einen ersten Teaser veröffentlicht, in welchem der ganze Kontinent Westeros unter Eis und Feuer begraben wird.

Schlüsse auf den Inhalt lassen sich daraus noch keine ziehen, außer dass das Aufeinandertreffen von den Weißen Wanderern und den Völkern von Westeros in epische Schlachten ausarten dürfte.

(L'essentiel)