Wird Dieter Bohlen Juror bei «The Voice»?

Poptitan Dieter Bohlen meint, dass er nach seinem DSDS-Aus «super viele Angebote» bekommen hätte. Wird er möglicherweise Juror bei der Gesangstalentshow «The Voice»? Das glauben zumindest einige seiner Fans.

Nun nahm eine Sprecherin von Sat.1 Stellung zu den Gerüchten. Die Antwort lautet: «Nein». «Watson» fragte daraufhin nach, ob er vielleicht stattdessen bei einer bestehenden Show oder in einem völlig neuen Format von Sat.1 zu sehen sein wird. Doch auch hier fiel die Antwort wieder eindeutig aus: «Bei allen drei Fragen lautet die Antwort "Nein".» An den Gerüchten scheint demnach also nichts dran zu sein.

ProSieben, die ARD und das ZDF haben derzeit ebenfalls keine Verträge mit Bohlen, wie sie vor Kurzem klarstellten. Der Ex-«Modern Talking»-Star selbst schweigt bisher dazu. Er nutzt seine freie Zeit, um auf Instagram seinem Job als Influencer nachzugehen. Zuletzt machte er dort unter anderem Werbung für Haarpflegeprodukte sowie für eine Versicherungsapp.

(L'essentiel/red)