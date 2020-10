Diese Promis sollen ins Dschungelcamp ziehen

RTL versucht gerade mit allen Mitteln Promis fürs neue Dschungelcamp 2021 zu begeistern. Einige davon sollen bereits zugesagt haben, darunter der extravagante Designer Harald Glööckler, wie die Bild-Zeitung berichtet.

Den Vertrag hat er laut dem Blatt aber noch nicht unterschrieben. Offenbar will er eine hohe Gage für seine Teilnahme. «Ich bekomme diese Anfrage jedes Jahr und habe bislang noch nie zugesagt», erklärte er im Interview. Daneben versucht RTL auch Zoe Saip (21, «Germany’s Next Topmodel») und Filip Pavlovic (26, «Bachelor in Paradise») für das Reality-TV-Format zu gewinnen. Auch Claudia Effenberg, Lucas Cordalis, Tina Ruland und die Youtuberin Lisha sollen an der Ekelshow teilnehmen.

Das Dschungelcamp 2021 findet übrigens dieses Jahr nicht wie gewohnt in Australien, sondern im Schloss Gwrych Castle bei Abergele (Wales) statt. Grund dafür ist die Corona-Pandemie.

(L'essentiel/red)