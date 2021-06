Marvel-​​Serie «Loki» legt Rekordstart hin

Als hinterlistiger Loki, Bruder von Superheld Thor (Chris Hemsworth, 37) und Gegner der Avengers, war der britische Schauspieler Tom Hiddleston (40) in den vergangenen zehn Jahren in sechs Marvel-Filmen zu sehen. Jetzt hat der Kultbösewicht eine eigene Miniserie beim Streamingdienst Disney+ bekommen – und die bricht gerade Rekorde.

Nur einen Tag nach dem Start am 9. Juni haben laut dem US-Branchenblatt Deadline schon 890.000 Haushalte die Serie abgerufen - allein in den USA. Damit hat die Serie die bisherigen Spitzenreiter «The Falcon and the Winter Solider» (759.000 Zuschauende) und «WandaVision» (655.000 Zuschauende) bereits überholt. Wie letztere Serie und auch «The Falcon and the Winter Soldier» schließt «Loki» mit seiner Handlung an den letzten Avengers-Streifen «Endgame» aus 2019 an.

Regisseurin Kate Herron, die zuvor unter anderem die Netflix-Serie «Sex Education» drehte, sprach mit dem News-Portal Insider indes darüber, dass Loki in der Serie genderfluid dargestellt werde, also dass er seine Geschlechtsidentität über einen Zeitraum oder auf bestimmte Situationen bezogen wechsle. «Genau wie er das auch in der nordischen Mythologie und den Comics tut», so die US-Amerikanerin.

Neue Folgen von «Loki» werden jeweils mittwochs auf Disney+ aufgeschaltet.

