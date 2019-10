HIMYM: Deshalb ekelte sich Lily vor Marshall

Neun Staffeln lang erzählte Ted Mosby (Josh Radnor) seinen Kindern, wie er ihre Mutter kennenlernte. Während er von einer Beziehung in die nächste taumelte, waren seine Freunde Lily Aldrin (Alyson Hannigan) und Marshall Eriksen (Jason Segel) das perfekte Paar. Auch abseits der Kamera verstanden sich Hannigan und Eriksen bestens.

Nur wenn's ums Küssen ging, war es mit der Liebe schlagartig vorbei. So gern Alyson ihren Kollegen Jason Segel auch hatte, seinen Mund wollte sie nicht in die Nähe ihres Gesichts kommen lassen. Dabei ging es ihr aber gar nicht darum, dass sie ihre Lippen nicht auf seine pressen wollte.

Stattdessen war es ihre Nase, die Alyson Probleme bereitete. Oder, besser gesagt, sein Atem. Ihr grauste so vor Jason, dass sie erstmals 2012 In Touch ihr Liebes-Trauma gestand. Und auch 2019 erinnert sie sich beim Gespräch mit Digital Spy noch mit Schaudern an die Situation am Set. Jason war nämlich Raucher und Alyson fand, dass er ekelerregend aus dem Maul stank. «Ich will keinen Aschenbecher abschlecken», schimpfte sie.

Ganz ohne Kuss geht die Liebe aber auch bei einer Nachmittagsserie nicht. Jason versuchte es mit Kaugummi Kauen, aber der Geruch verging davon nicht. Alyson und Jason machten also einen Deal: Segel zahlte Alyson für jede Kippe, die er rauchte, zehn Dollar. Das ging ordentlich ins Geld und Jason schuldete Alyson nach dem ersten Tag 200 Dollar.

Jason entschied sich für «Lippe statt Kippe». Er hörte auf. So klappte auch mit der Serien-Liebe! Es war allerdings eine Geschichte mit kurzem Happy End. Ein Jahr hielt Jason Siegel durch. Dann griff er wieder zu seinen qualmenden Sargnägeln.

