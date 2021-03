Finale von «WandaVision» legt Disney+ lahm

Die erste Staffel der Superhelden-Serie «WandaVision» ist an diesem Wochenende auf Disney+ zu Ende gegangen. Und bei ihrem vorerst letzten Auftritt haben die Marvel-Lieblinge Wanda (Elizabeth Olsen) und Vision (Paul Bettany) den Streamingdienst an seine Grenze gebracht. Denn laut Branchen-Blatt Deadline wollten bei der Erstausstrahlung des Finales zu viele Fans gleichzeitig dabei sein, was die Serverleitungen von Disney+ heiß laufen ließ.

Die Folge: Nicht nur in den USA, sondern auch im deutschsprachigen Raum kam es zu erheblichen Verbindungsstörungen und Abstürzen. Eigentlich keine Überraschung, zählt das Serien-Spektakel doch inzwischen zu den erfolgreichsten Produktionen der Streaming-Geschichte. Trotzdem soll es keine Fortsetzung von «WandaVision» geben, die Fans müssen sich vorerst mit den neun Episoden zufrieden geben. Vermutlich ein Grund mehr, weshalb es zu diesem regelrechten Ansturm auf die letzte Folge kam.

(L'essentiel/red)