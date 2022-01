In den neuen Folgen von «Die Geissens» sind Robert, seine Frau Carmen und ihre beiden Töchter in den USA unterwegs, genauer gesagt in New York. Der schwerreiche Unternehmer will bei der Gelegenheit etwas Neues ausprobieren: Das legale Kiffen. «Komm, wir gehen da vorne etwas Gras kaufen», sagt Robert zu seiner Frau.

Kompliziert ist das in New York nicht, nur wenige Minuten später hat er einen Joint in der Hand. «Es ist ein Freiheitsgefühl. Ich komm mir gerade vor, wie die Freiheitsstatue», resümiert Robert. Auch Carmen nimmt einen Zug. Sie erleidet dabei einen Hustenanfall. «Ich finde das absolut bescheuert, dass man überall auf den Straßen die Drogen kaufen kann», schimpft sie.

So reagieren Davina und Shania

Robert bietet dann auch seinen Töchtern Davina und Shania den Joint an, doch die beiden zeigen kein Interesse daran. Im Gegenteil: Sie finden die Aktion ihres Vaters eher peinlich. «Bitte nicht, Papa!», schreien sie im Chor. Robert lässt sich davon aber nicht irritieren und raucht weiter vor laufender Kamera seinen Joint.

(L'essentiel/red)