Plant Raab sein Comeback beim Songcontest?

Der eigentliche Songcontest in Rotterdam ist abgesagt. Dennoch wird am 16. Mai der ESC über die Bühne gehen. Jedoch ein wenig anders als geplant. Der ARD zeigt die Musikvideos der Teilnehmer, die im Vorhinein ins Finale gewählt wurden und kürt am Ende einen Sieger.

Bei Stefan Raabs Gegenentwurf «Free ESC» sieht das anders aus. Hier treten Künstler wie Sarah Lobardi für Italien und Mike Singer für Kasachstan auf. Unbekannt ist aber, wer für Deutschland singen wird.

«Lassen Sie sich überraschen… »

Der Sender verriet nur so viel: «Für Deutschland tritt eine echte Legende an, die alle bisherigen deutschen Teilnehmer an europäischen Musikwettbewerben künstlerisch und charakterlich überstrahlt. Dazu sieht er auch noch unglaublich gut aus. Lassen Sie sich überraschen…»

Viele Fans lesen hier genau eine Person heraus: Stafan Raab! Denn die Ankündigung strotzt nur so vor Übertreibungen, dass sie fast schon ironisch gemeint sein dürfte. Sie erinnert beinahe an die Intros der Kult-Show «TV Total», bei der Raab kurz vor der Sendung in Superlativen angekündigt wurde.

Weitere Indizien die für Raab sprechen: Er selbst hat die Show ins Leben gerufen, trat selbst schon erfolgreich beim ESC an und schickte im Jahr 2010 Lena Meyer-Landrut nach Oslo, wo sie die Krone für Deutschland holte.

