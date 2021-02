Wenn «Friends» in Luxemburg gespielt hätte

Ein «Friends»-Intro der luxemburgischen Art geht seit Mittwoch auf Youtube viral. Statt Chandler, Monica, Rachel und Joey dominieren in dem Clip Großherzog Henri, Xavier Bettel, Jean Asselborn und Jean-Claude Juncker mit diversen Panoramen aus der Hauptstadt passend zur Titelmelodie «I'll be there for you».

Zudem ist der Clip gespickt mit kleinen Seitenhieben auf die jüngere Geschichte des Großherzogtums. So gibt es den LuxLeaks-Whisteblower Antoine Deltour im Gerichtssaal zu sehen, ebenso wie Asselborns «Merde alors» in Richtung des damaligen italienischen Innenministers Salvini oder Bettels Pressekonferenz mit Boris Johnson ohne Boris Johnson.

Auch in dieser illustren Besetzung hätte «Friends» zweifellos das Potenzial zur Kultserie gehabt, oder?

(L'essentiel)