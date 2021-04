«Promis unter Palmen» könnte abgesetzt werden

Homophobe Sprüche und sexistische Äußerungen: Bereits die erste Folge von «Promis unter Palmen» sorgte bei den Zuschauern für Entsetzen. Sat.1 entfernte die Folge vom Video-On-Demand-Anbieter «Joyn».

Kaum war die zweite Episode online verfügbar, folgte der nächste Shitstorm: Und schon wieder ist Dragqueen Katy Bähm das Opfer. Neun Kandidaten gehen in der neuen Folge auf sie los und beschimpfen sie auf übelste Art und Weise. Am Ende bricht sie weinend zusammen. Sat.1 reagierte umgehend nach den ersten Reaktionen auf Twitter und entfernte auch die zweite Folge bei «Joyn». Die besagten Mobbing-Szenen aus Folge zwei sollen auch am Montag nicht bei Sat.1 ausgestrahlt werden.

Previews von «Promis unter Palmen» wird es in Zukunft generell keine mehr geben. Zahlreiche Zuschauer spekulieren nun, dass die Show abgesetzt wird. Der Sender hatte gegenüber «Bild» erklärt, dass alle Folgen vor Ausstrahlung nochmal überarbeitet werden müssen.

