Auf diese Netflix-​​Doku ist Prinz Harry stolz

«Rising Phoenix»

Die Regisseure Ian Bonhôte und Peter Ettedgui beschäftigen sich in der neuen Doku von Netflix mit den Paralympics: Athletinnen und Athleten erzählen von ihrer Laufbahn, außerdem wird die Entstehungsgeschichte der Sportveranstaltung aufgerollt.

Auch Prinz Harry hat an der Doku mitgearbeitet, er sei stolz, ein Teil davon zu sein: «Es ist eine einzigartige und kraftvolle Dokumentation, die die Sichtweise der Menschen auf Behinderungen verändern soll», so sein Sprecher zu People.

Wut als Antrieb

Wie Ettedgui gegenüber RadioTimes.com erzählt, erntete das Regie-Duo oft schräge Blicke, wenn es von seinem neuen Projekt erzählte: «Wir waren wütend. Wir wollten zeigen, wie großartig der Sport ist – das ist ein Spektakel.»

Weiter stellt Bonhôte klar, dass es dabei nicht um Mitleid gehen solle: «Wir wollten etwas erschaffen, das den Leuten bewusst macht: Was zur Hölle machen wir als Gesellschaft? Sieh dir all diese Menschen an, die wir schlecht behandeln.»

Einschränkungen werden sichtbar

Vor dem Film habe Ettedgui nie darauf geachtet, welche Zugstationen barrierefrei seien– heute ist ihm klar: «Alle, die keine Behinderung haben, tragen Verantwortung.»

Durch den Film sei seine Aufmerksamkeit dafür geschärft worden, mit welchen Hürden Menschen mit Behinderung im Alltag konfrontiert werden und dass überall an einem problemlosen Zugang gearbeitet werden muss.

«I Am a Killer: Released»

In der True-Crime-Serie «I Am a Killer» berichten zum Tode Verurteilte aus dem Gefängnis über ihre Morde. Das neue Spin-off «I Am a Killer: Released» dreht sich um Dale Wayne Sigler, dessen Haft einen anderen Lauf nimmt: Sigler wurde vor dreißig Jahren zum Tode verurteilt, kam nun allerdings auf Bewährung frei.

1990 überfiel er einen Sandwich-Imbiss. Als der Angestellte John William Zeltner Jr. vor Angst in die Toilette flüchtete, schoss Sigler sechsmal auf ihn und stahl 400 US-Dollar. Später gestand er der Polizei die Tat.

Sigler beginnt ein neues Leben

Drei Jahre lang begleitete das Kamerateam Sigler, die Doku zeigt ihn bei seiner Freilassung und wie er bei seiner 70-jährigen Brieffreundin Carol in Texas ein neues Leben beginnt.

Auch die beiden Halbbrüder von Zeltner kommen im Film zu Wort. Außerdem gesteht Sigler, was sein wahres Motiv war – ein ganz anderes als angenommen.

Hier der Trailer zu «I Am a Killer: Released».

(L'essentiel/Alisa Fäh)