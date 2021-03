Gottschalk stichelt gegen Dieter Bohlen

Eigentlich sollte Poptitan Dieter Bohlen (67) noch zweimal bei den Liveshows von «Deutschland sucht den Superstar» auftreten, doch daraus wurde doch nichts. In einer Pressemitteilung von RTL hieß es, dass der Poptitan «krankheitsbedingt» abgesagt habe. RTL verpflichtete darauf TV-Legende Thomas Gottschalk (70) für die Liveshows.

Der nutzte am Samstagabend die Gelegenheit, Bohlen einen kleinen Seitenhieb zu verpassen. Weil der Hit-Produzent nach seinem RTL-Aus unter anderem mit gebrochenem Sprunggelenk – einer Verletzung, die er sich im Februar beim Schlitteln zugezogen hat – zu Hause sitzt, stichelte Gottschalk: «Auch Titanen können stürzen. Und das ist Dieter passiert.» Er äußerte sich aber auch versöhnlich: «Wir wünschen natürlich, dass er schnell wieder aufsteht. Gute Besserung, Dieter! Und das meine ich wirklich so. Und das zeichnet Titanen aus: Wenn sie am Boden sind, dann stehen sie wieder auf.»

Kurz vor Mitternacht stand am Samstag dann bei DSDS fest: Jan-Marten, Karl (30), Kevin (26) und Starian (19) haben es ins Finale geschafft. Einer von ihnen wird der neue deutsche Superstar.

Bohlen meldet sich auf Insta zu Wort

Warum Bohlen genau bei DSDS raus ist und was es mit der «krankheitsbedingten» Absage genau auf sich hat, ist noch immer nicht klar. In einer Instagram-Story, die der 67-Jährige am Samstagabend postete, äußert er sich erstmals zum DSDS-Aus und sagt: «Ich plane Großes!»

Es wird gemutmaßt, dass der Poptitan RTL zu teuer geworden war. 2,5 Millionen Euro habe Bohlen für die Staffel 2020 erhalten. Einen Betrag, den RTL nicht mehr länger zu zahlen bereit gewesen war. Bohlen aber habe sogar noch mehr Geld gefordert.

(L'essentiel/Christina Duss)