Kandidatin soll durch TV-​​Show schwanger werden

Kristy Katzmann ist 42 und will ein Baby. Der US-Sender Fox lässt sie in seiner neuen Kuppel-Show unter 15 Männern aussuchen. In der ersten Folge der Staffel mussten die Kandidaten gleich einmal Hand anlegen. Jeder der Herren musste eine Spermaprobe abgeben, wer die höchste Spermienanzahl hat, hat gewonnen. Auch Katzmann ging auf Nummer sicher, sie ließ Eier einfrieren.

Den Star-Faktor bringt die Moderatorin von «Labor of Love». Kristin Davis wollte als Charlotte York in «Sex and the City» selbst unbedingt ein Kind, jetzt bringt sie die Möchtegern-Mama mit einem Spermien-Spender zusammen. Zielgruppe der Sendung sind Frauen, denen die Zeit davonläuft. So wie Katzmann, die sich ein Leben und eine Karriere aufgebaut hat und jetzt schnellstens mit der Familienplanung beginnen muss, wenn ihr nicht die Zeit davonlaufen soll. Sie war mit 37 schon einmal verheiratet, die Ehe hielt nicht, nach sechs Monaten war Schluss.

Die 42-Jährige wollte sich künstlich befruchten lassen, als ihr eine Freundin von der Sendung erzählte. Zunehmend mehr Frauen sind in einer ähnlichen Lage. Die Karrie klappt, der Babywunsch ist da, der Mann fehlt. Mit Ende 20 probierte es die Möchtegern-Mama schon einmal mit einer Dating-Show. Damals machte sie beim US-Bachelor mit. «Das war eine ganz andere Zeit in meinem Leben, und ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas noch einmal machen würde.»

(L'essentiel)