Sender verpasst Kolumbien die Flagge Luxemburgs

Das französische Fernsehen ist was Luxemburg angeht nicht immer auf der Höhe. Der Sender BFMTV blendete am Donnerstag die Luxemburgische Flagge ein, um Kolumbien zu illustrieren. Und dass, obwohl sich die Flaggen der beiden Länder überhaupt nicht ähneln. Die Nationalflagge Kolumbiens besteht aus drei horizontalen Streifen in den Farben Gelb, Blau und Rot. Der obere gelbe Streifen ist doppelt so breit wie die beiden unteren Streifen.

Der Sender berichtete über das Thema Rentenalter und dass die Kolumbianer am zweitlängsten arbeiten. Im Schnitt gehen sie erst mit 72 Jahren und sechs Monaten in Rente. Warum ausgerechnet die Flagge des Großherzogtums eingeblendet wurde, ist unklar.

BFMTV ist nicht der einzige Sender aus Frankreich, dem in jüngster Vergangenheit ein Lapsus im Hinblick auf das Großherzogtum unterlief: France 2 zeigte im Oktober 2018 eine falsche luxemburgische Flagge, im März 2017 warf der Sender das Großherzogtum aus der Europäischen Union.

(th/L'essentiel)