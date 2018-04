Veranstalter planen neue Regeln für den Echo

Mit dem Eklat um die Auszeichnung der Rapper Kollegah (33) und Farid Bang (31) ist aus dem wichtigsten deutschen Musikpreis der «Echo der Schande» geworden, wie die «Bild»-Zeitung in der Folge die Preisverleihung konsequent bezeichnete. Die Veranstalter reagieren nun endlich auf die Kritik.

«Als Konsequenz wird der Preis auf Entscheidung des Vorstands nun überarbeitet werden», erklärte Florian Drücke, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Musikindustrie, am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das schließe die «umfassende Analyse und die Erneuerung der mit der Nominierung und Preisvergabe zusammenhängenden Mechanismen» ein. Was konkret an den Regeln geändert wird, sagte Drücke noch nicht.

«Das rückt den Preis in ein falsches Licht»

Die beiden Rapper waren vergangenen Donnerstag für ihr als antisemitisch und gewaltverherrlichend kritisiertes Album «Jung, brutal, gutaussehend 3» mit dem wichtigsten deutschen Musikpreis ausgezeichnet worden. Es enthält die Textzeilen «Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen» und «Mache wieder mal 'nen Holocaust, komm' an mit dem Molotow».

Empörung gab es auch, weil die Ehrung für die Rapper am 12. April war: Dem Tag, an dem besonders in Israel an die sechs Millionen ermordeten Juden erinnert wird. Die Kritik an der Verleihung riss auch am Wochenende nicht ab.

«Im Zuge der aktuellen Debatte mussten wir erkennen, dass wir uns in einem Umfeld wiederfinden, das den Preis in ein falsches Licht rückt», betonte Drücke. «Das darf nicht ohne Konsequenzen bleiben.» Er betonte, der Verband und Veranstalter des Echo lehne jede Art von Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit, Homophobie und Gewaltverherrlichung ab.

Gleicher Modus gilt bei den Swiss Music Awards

«Die Art und Weise der öffentlichen Befassung mit der Auszeichnung des Albums führte zu einer Welle der Betroffenheit, die uns sehr bestürzt und die den Preis überhöht und zugleich überfordert.» Der Verband werde die vom Echo-Beirat angeregte Diskussion um die Kunstfreiheit und ihre Grenzen mit den verschiedenen Beteiligten innerhalb und außerhalb der Branche wie angekündigt weiterführen.

Das Problem sitzt vor allem an der Gewichtung der Verkaufsergebnisse – wie das im Übrigen auch bei den Swiss Music Awards der Fall ist. Die Verleihung der Echo-Trophäen richtet sich in den meisten Kategorien nach dem Ergebnis der Verkäufe und einer darauf folgenden Juryabstimmung. In strittigen Fällen wird ein Beirat angerufen. Im Fall des Rap-Albums hieß es vor der Verleihung, die künstlerische Freiheit sei in dem Text «nicht so wesentlich übertreten», dass ein Ausschluss gerechtfertigt wäre.

Kurz vor der Award-Show verkündeten die beiden Rapper via Instagram, dass sie mit ihrem umstrittenen Album in Deutschland Platin- und in der Schweiz Gold-Status erreicht haben: «Wir bedanken uns bei allen Fans, die das möglich gemacht haben!» Übrigens: Am 5. Mai treten die umstrittenen Musiker in Schaffhausen auf.

