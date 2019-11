Kardashians werfen mit Pasta und Salat um sich

Wie sich die Kardashians im Gespräch halten, ist erstaunlich. Und immer mal wieder fragwürdig. Neustes Exempel: In einer Vorschau für die kommende Folge von «Keeping Up with the Kardashians» (mittlerweile läuft die 17. Staffel!) ist zu sehen, wie die Schwestern Kourtney (40), Kim (39) und Khloé (35) sich mit Mama Kris Jenner (64) eine Foodschlacht liefern.

Gleich schüsselweise fliegen Pasta und Salate über einen weißgedeckten Tisch in einer der Villen der Familie. Im Ausschnitt ärgert sich einzig Khloé über die Aktion und verurteilt sie als «bizarr und inakzeptabel» – die übrigen Beteiligten scheinen viel Spaß daran zu haben.

Knapp 7000 Kommentare

Der Shitstorm folgt sogleich. Auf Khloés Instagram-Account reihen sich wütende Kommentare zu Tausenden unter dem Vorschau-Clip. «Wenn ich daran denke, wie viele Menschen nichts zu essen haben», lautet ein Kommentar. «Es ist einfach falsch, Essen zu verschwenden, Mann», ein anderer.

Und ein weiterer greift zu Großbuchstaben: «KIM, MENSCHEN STERBEN DA DRAUSSEN!»

(L'essentiel/fim)