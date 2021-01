DSDS-​​Fans lästern über Juror Mike Singer

Normalerweise ist Dieter Bohlen derjenige, der die Kandidaten bei DSDS zurechtweist. Umso überraschter waren die Zuschauer, als ausgerechnet der 20-jährige Mike Singer einen bösen Kommentar von sich gab.

Anlass dafür war der Auftritt von Kandidat Nick Belger («You Raise Me Up» von Westlife). Eine Performance, die auch Bohlen gar nicht gefiel. Der Poptitan unterbrach ihn bereits nach kurzer Zeit. Auch der zweite Versuch mit «Wie wir waren» von Unheilig ging nach hinten los.

Besonders Mike Singer zeigte sich von dem Teilnehmer genervt und sagte das auch: «Du bist die Uncoolheit in Person», schimpft er. Ein Kommentar, der offenbar viele Zuschauer verärgerte. «Wirklich cool bist du auch nicht. Vielleicht für 12-Jährige», meint ein User. Einige können es kaum fassen. «Mike Singer ist ja total unsympathisch. Echt arrogant» oder «was war das für ein A***kommentar von Mike Singer», heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Irgendwie ist mir Mike Singer nicht so wirklich sympathisch #DSDS #DSDS2021

Mike Singer ist mir so unsympathisch geworden seit DSDS.. macht einen auf Kay One oder was?! ????#DSDS