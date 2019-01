GoT-​​Überblick bringt Sie auf den aktuellen Stand

Mehr als eineinhalb Jahre warten GoT-Fans nun schon auf das Serienfinale. In 87 Tagen ist es nun endlich so weit. Doch kurz vor dem Start der langersehnten letzten Staffel fragen sich Viele: Was ist eigentlich in den letzten Staffeln passiert? Wer nun vor hat, die gesamte Serie noch einmal zu schauen, der muss – bei einer Folge pro Abend – spätestens am 6. Februar damit beginnen.

Wem das zu viel Aufwand ist, der kann sich auch mit folgendem Video-Zusammenschnitt begnügen:

Der YouTuber Matthockey28 hat ein etwa vier Minuten langes Video veröffentlicht, in dem er alle brisanten Szenen zusammengepackt hat. Wer sich also nur noch dunkel an die Serie erinnern kann, dem wird hier geholfen.

(L'essentiel)