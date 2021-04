Das erwartet dich bei «Promis unter Palmen»

Fans von Trash-TV-Shows dürfen sich freuen: Am heutigen Montag (12.4.) startet die neue Staffel «Promis unter Palmen». So viel sei verraten: Zwischen den Kandidaten fliegen ordentlich die Fetzen. Teilnehmer Willi Herren bezeichnet es als «das Schlimmste, das ich je im TV gesehen habe». Er gerät in dem Format mit seiner Erzfeindin Elena Miras aneinander. Auch sie erinnert sich nicht gerne an die Staffel zurück: Die Show sei «von den Menschen her bis jetzt» ihr «schlimmstes Format» gewesen.

Für noch mehr Drama dürfte Ballermann-Sängerin Melanie Müller sorgen. Sie bringt offenbar einige ihre Mitstreiter zum Ausrasten. Gerüchten zufolge haben Henrik Stollenberg («Love Island») und «Currywurstmann» Chris Töpperwien («Goodbye Deutschland») wegen ihr die Villa frühzeitig verlassen. In einem ersten Trailer zeigt Sat.1, wie der Currywurst-Mann in der Show ausrastet. Ob das etwas mit Melanie zu tun hat, wird noch nicht verraten. «F*** that, Du schmeißt mein Bettzeug runter» oder «Ihr könnt mich alle am...», schreit er in dem Clip rum.

Auch Stoltenberg konnte sich in der Show nicht im Zaum halten, einmal schlug er gegen eine der Kameras: «Wir haben einfach hitzig diskutiert. Es gab echt sehr, sehr viele Streitthemen in der Villa. [...] Ich habe da Charaktere kennengelernt, mit denen ich zum größten Teil privat niemals etwas zu tun haben wollen würde», verriet er im Gespräch mit «Promiflash».

Sat.1 zeigt die neue Staffel «Promis unter Palmen» immer montags ab 20.15 Uhr.

(L'essentiel/red)