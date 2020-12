So sieht Jenke nach seinem Experiment aus

In 100 Tagen 20 Jahre jünger aussehen: In seinem neusten TV-Experiment versucht Jenke von Wilmsdorff wieder so auszusehen wie mit 35. Das Projekt führte ihn zu diversen Schönheits-Docs. Eine Besonderheit beim Experiment: Die eine Gesichtshälfte wurde nur kosmetisch behandelt, die andere chirurgisch.

Sein neuer Haussender Pro 7 teilte ein Vorher-nacher-Bild auf Twitter. Auffällig dabei: seine Glatte Stirn, die verschwundenen Tränensäcke und die nicht mehr ausgeprägte Nasalfalte. Nach dem Experiment gab Jenke zu, dass er diesen Zustand nicht beibehalten konnte. Sein Gesicht sah unterschiedlich aus, also musste er sich noch einmal unters Messer legen und ließ auch die andere Gesichtshälfte operieren.

Jenke selbst analysierte sein neues Gesicht wie folgt: «Das ist nicht mehr mein Gesicht», so der 55-Jährige. «Wir leben in einer Zeit, in der man nicht mehr mit Würde altern muss. Aber man kann.» Chirurgen kritisieren Jenkes Ziel, innerhalb kürzester Zeit so viele Operationen durchzuführen.

«Mega toll geworden»

Ein Experte zu «Focus»: «Wir arbeiten nicht mit Photoshop, sondern mit realem Gewebe. Das ist nicht das normale Vorgehen in einer plastisch-chirurgischen Praxis. Der Zeitrahmen von 100 Tagen scheint eher dem Zeitgeist zu entsprechen, dass eine Veränderung sofort erfüllt werden soll.»

Die User in den sozialen Medien sehen das Ergebnis eher negativ. Ein User schreibt auf Facebook: «Das alte markante Gesicht war viel sympathischer.» Eine andere Nutzerin meint: «Die neue Gesichtshälfte ist echt gruselig.» Es gibt jedoch auch einzelne positive Rückmeldungen. Eine Userin ist der Meinung, dass das Ergebnis «mega toll geworden ist». Jenke ging bereits in den vergangenen Jahren beim TV-Sender RTL an seine Grenzen.

(L'essentiel/Sven Forster)