Zuschauer feiern «History of Swear Words» auf Netflix

In der ersten Folge des neuen Netflix Edutainment-Formats «History of Swear Words» erfahren wir, welche Hollywood-Schauspieler (yeah, allesamt Dudes) am meisten fluchen:

Screenshot Netflix/«History of Swear Words»

Erstens: Holy fuck, Leo DiCaprio (46) flucht dermaßen oft?! Wascht dem mal das Maul mit Seife aus! Wobei: «The Wolf of Wall Street» gilt als vulgärster Film aller Zeiten mit mehr als 700 Schimpfwörtern – unter anderem deswegen steht sein Co-Star Jonah Hill (37) an der Spitze der Derbheits-Skala.

Und zweitens: Nicolas Cage (56) schaffts nicht mal in die Top Fünf und darf trotzdem die Show hosten, in der es einzig und alleine um Fluchworte geht? Jep, darf er und er macht das richtig unterhaltsam.

Dieser Meinung ist ebenfalls eine klare Mehrheit der darüber twitternden User*innen, die den Release der ersten Staffel am Dienstag auch zum Anlass nahm, ordentlich F-Bombs regnen zu lassen:

«Diese Show ist fucktastisch. Wahnsinnig lustig. Lehrreich. Und Nicolas Cage ist der perfekte Moderator dafür.»

Watching History of Swear Words. This show is a-fucking-mazing. Hilarious. Educational. Must watch edutainment. And not for nothing; but Nicholas Cage is perfectly cast as host for this. — Merry Maker⛄ (@Hiddanas) January 5, 2021

«‹Was soll ich heute netflixen?› Nicolas Cage, der die Herkunft von Schimpfwörtern erklärt, wird vorgeschlagen. ‹Gekauft.›»

"What am I watching tonight on Netflix?"

Nicolas Cage pops up to explain the history of swear words.

"Sold." pic.twitter.com/on1rOsfyeE — Jeff Stevens (@kuratowa) January 6, 2021

«Schon nach 38 Sekunden liebe ich ‹History of Swear Words›.»

38 seconds in to The History Of Swear Words and I already love it pic.twitter.com/YWfbV1CiPf — Rachel West (@rachel_is_here) January 5, 2021

«Die erste Episode ist eine fantastische Ergründung des Wortes ‹Fuck›. Du wirst mit der Wortherkunft, wissenschaftlichen Fakten und Vulgarität angelockt und bleibst hängen, weil Nicolas Cage neben einer antiken Weltkugel-Minibar aus Büchern mit richtigem Ledereinband vorliest.»

Watching the first episode of “The History of Swear Words” and it is a fantastic exploration of the word “fuck.” Come for the ancient etymologies, academics, & profanity, but stay for Nicolas Cage in front of a Skymall bar globe reading out of proper leather bound books. — Dr. Sarah Bond (@SarahEBond) January 6, 2021

Die sechs Episoden der ersten Staffel tragen übrigens die Namen der Fluchworte, um die sie sich drehen. Netflix traute sich aber nur bei zwei, sie tatsächlich auszuschreiben – oder macht sich damit easy meta über die heuchlerische Zensur dieser weitverbreiteten Ausdrücke lustig, who knows: «F**k», «Sh*t», «Bitch», «D**k», «Pu**y» und «Damn».

Eine Folge dauert 20 Minuten – du hast die Staffel also nach zwei Stunden durch. Viel zu kurz, findet diese ansonsten begeisterte Variety-Journalistin: «Ich hätte nicht erwartet, diesen Satz jemals zu schreiben: Ich wünschte, die von Nicolas Cage moderierte Netflix-Show über Schimpfwörter wäre länger! Die Wortherkunft ist wirklich interessant und bei 20 Minuten pro Episode wird gerade mal an der Oberfläche gekratzt.»

A sentence I did not expect to write: I wish the Netflix show about swear words hosted by Nicolas Cage were longer! The etymology is genuinely interesting and 20 minutes an episode just barely scratches the surface. https://t.co/DKXl42rMVv — Caroline Darya Framke (@carolineframke) January 5, 2021

«Gottverdammt. Diese fucking Netflix-Show ist genau der richtige Shit für meinen vulgären Arsch. Lass uns mit dieser Scheiße beginnen, fuck.»

Goddammit. Fucking Netflix has a new show called The History Of Swear Words. This kinda shit is definitely targeted at my profane ass. Let’s get this shit started, fuck. — Travis (@bigshmexy) January 5, 2021

«Warum sind Fluchworte so tabu? Fucking gib dir diese Serie und finds raus!»

Why are swear words so taboo? Go fucking watch Netflix's "History of Swear Words" to find out — Zainab Tanvir (@tziggsterz) January 5, 2021

«Ich liebe das, verfickt nochmals! Es fängt schon mal wunderbar an mit dem 2021er Content.»

Lol History Of Swear Words @netflix fucking love this! Content of 2021 has started off wonderfully pic.twitter.com/3gRYfZc33A — Kayla J. (@KAJKAJKAYLA) January 5, 2021

«Es ist fucking großartig!»

History of Swear Words on Netflix is my new favourite thing. It's fucking great! — Liam (@Kabamf_tweets) January 5, 2021

«Ich habe gerade erst mit der Serie begonnen und möchte nicht zu früh urteilen, aber das könnte die großartigste Show aller Zeiten sein.»

I just started watching THE HISTORY OF SWEAR WORDS and I don’t want to make any assumptions already since it is still, but I think that *this* may be the greatest TV show of ALL time. pic.twitter.com/KzvemZCvex — The Terrible Aussie (@BedeJermyn) January 5, 2021

«‹History of Swear Words› ist fucking witzig!»

History of Swear Words is fucking hilarious!! — Heywood Jablome? (@CRobLaFlare2351) January 5, 2021

Um Tweets von Leuten zu finden, denen das Format nicht gefällt, mussten wir wirklich suchen. Und wenn wir einen solchen gefunden haben, dann war er zahmer als ein Bärenbaby im Winterschlaf:

I didn't really like History of Swear Words — alice @ crane wife (@skyholica) January 6, 2021

Jösses.

Darum wechseln wir wieder zu den Lobpreisungen: «‹History of Swear Words› ist sich ganz genau bewusst, was es ist und ich liebe es!»

The History of Swear Words on Netflix knows EXACTLY what it is and I LOVE IT — Gory Cory (@gorycoryhorror) January 6, 2021

Und zum Abschluss noch ein Post, der uns einfach nur glücklich gemacht hat. Dieser User schlägt Folgendes vor: Wenn Nicolas Cage in einem seiner Filme eine für ihn typische Schimpftirade vom Stapel und damit seiner «Cage Rage» freien Lauf lässt, dann beweist er damit «Big Nick Energy». (Du weißt schon: in Anlehnung an die Big Dick Energy.)

As suggested from watching HISTORY OF SWEAR WORDS just now, I’ve decided that from now on that anytime that Nicolas Cage gives one of his trademark “Cage Rage” performances in a film, he’s giving us “Big Nick Energy”. — The Terrible Aussie (@BedeJermyn) January 5, 2021

Fucking gib dir «History of Swear Words», weil erstens fluchen, weil zweitens entspannt lehrreich, weil drittens Nicolas Cage und vor allem: Weil du fucking nochmals alle drei fucking Dinge in einem fucking geilen Paket serviert bekommst.

Fuck.

