Latex-​​Allergie machte Batwoman zu schaffen

Schauspielerin Ruby Rose hat letztes Jahr nach nur einer Staffel überraschend ihren Austritt aus der DC-Comics-Serie «Batwoman» bekannt gegeben. Die 35-Jährige spielte dort die Hauptrolle von Superheldin Kate Kane aka Batwoman. Jetzt erst verrät Ruby jedoch, dass ihr Kostüm einer der Hauptgründe für ihren Abgang war: «Fragt jene, die schon einmal eine Superheldin oder einen Superhelden gespielt haben. Das ist wirklich nicht der spaßige Teil.»

In der australischen Radioshow «The Kyle and Jackie O Show» erzählt sie, dass sie vom Tragen ihrer Fledermaus-Maske Juckreiz und einen schlimmen Hautausschlag bekam. Ihre Reaktion auf das Material sei so schwerwiegend gewesen, dass sie ausgesehen habe wie «aus einem Gruselfilm». Schuld daran sei das Material der Gesichtsbedeckung gewesen.

«Ich habe herausgefunden, dass ich allergisch gegen Latex bin», erklärt die Australierin und führt aus: «Es wurde schlimmer und schlimmer, denn je mehr Kontakt du damit hast, desto stärker reagiert deine Haut darauf.» So habe sie eines Tages nach dem Dreh im ganzen Gesicht Nesselausschlag bekommen. «Mein Hals war total verunstaltet», erinnert sich Ruby.

Rücken-OP trug zur Entscheidung bei

Als die Schauspielerin vergangenes Jahr mitteilte, dass sie in der zweiten Staffel von «Batwoman» nicht mehr dabei sein wird, gab sie den Grund für ihren Ausstieg noch nicht bekannt. Später gab sie gegenüber dem US-Magazin «Entertainment Weekly» an, dass eine Rücken-OP sie dazu bewegte.

«Ich hatte meine Operation und bin zehn Tage später schon wieder zur Arbeit gegangen, was vielleicht nicht die beste Idee war... Es war auch für mich an der Zeit, eine Pause einzulegen, um vollständig zu heilen», so Ruby damals.

Die US-Schauspielerin Javicia Leslie (34) trat schließlich in ihre Fußstapfen und war zwischen Januar und Juni dieses Jahres in der Rolle der Ryan Wilder, Nachfolgerin der ehemaligen Batwoman Kate Kane, zu sehen. Es wird erwartet, dass Javicia die Rolle auch in der kommenden dritten Staffel übernimmt.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)