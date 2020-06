Beleidigte Ex-​​Kinderstar behinderte Kinder?

Was geht auf der Alpe ab? Was bewegt den Roboter? Wo geht das Rohr im Klo hin? All diesen Fragen ging Willi Weitzel zwischen 2002 bis 2010 auf den Grund. Der Reporter versuchte, jungen Zuschauern Einblicke zu verschiedensten Themen zu geben. Teilweise zeigte er den Alltag von Polizisten, Ärzten und Landwirten, andererseits begleitete er auch Blinde, Hörgeschädigte oder Obdachlose.

Zehn Jahre, nachdem die letzte Sendung über den Bildschirm geflimmert ist, begann der Sender BR, die Folgen auf Youtube hochzuladen. Und die erhalten aktuell wohl mehr Aufmerksamkeit als je zuvor. Denn Weitzel scheint nur wenig Fingerspitzengefühl gehabt zu haben.

Star auf Youtube

In der Folge «Was geht im Rollstuhl» trainiert der Reporter mit einem Kinder-Basketballteam mit. Alle Spieler sind jedoch teilweise gelähmt und sitzen deshalb im Rollstuhl. Weitzel hat während dem Match keine Chance und macht keine sonderlich gute Figur. Nach dem Spiel sagt er dann aber plötzlich: «Eine Kleinigkeit unterscheidet mich von euch.» Danach steht er einfach aus seinem Rollstuhl auf und geht demonstrativ vor den Kindern herum. Er fügt noch hinzu: «Ich kann gehen».

In der gleichen Folge begrüßt er einen querschnittsgelähmten Mann und will ihm dabei die Hand reichen. Dieser erklärt ihm, dass er seine Hände nicht bewegen könne. Weitzel setzt aber noch einen drauf: «Du arbeitest in der Bank. Wenn jetzt ein Bankräuber kommt und sagt, ‹Hände hoch, Geld her›?» Der Mann reagiert gelassen: «Dann kann ich nur schmunzeln».

Auf Youtube wurden bereits zahlreiche Memes von «Willi» erstellt, die nach kürzester Zeit hunderttausende Klicks generierten. Der Tenor in den Kommentaren: «Wieso ist das früher keinem aufgefallen?»

(L'essentiel/slo)