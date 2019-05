HBO tötet neuen «GoT»-​​Star nachträglich

Das Internet trauert um Daenerys Starbucks-Kaffeebecher. Nach tagelangem Spott haben die Produzenten der Serie gehandelt und den Filmfehler digital aus der Folge entfernt.

Die neuste Episode der Erfolgsserie hatte am Sonntag mit dem Kaffee-Behältnis überrascht, der in Minute 15 vor Drachenkönigin Daenerys (Emilia Clarke) auf einem Tisch in Winterfell steht. Offenbar wurde vergessen, den Becher aus dem Bild zu schaffen.

Im Netz war der Becher sofort viral gegangen und spornte sogar manche Fans an, ihre Vermutungen für das Ende der Serie noch einmal komplett zu überdenken.

(L'essentiel)