Bekommt diese Frau Steven Avery frei?

Als «Making a Murderer» Ende 2015 auf Netflix erschien, avancierte die Doku-Serie binnen Tagen zum globalen Phänomen. Sie erzählt die verrückte Geschichte von Steven Avery, der 1985 wegen Vergewaltigung zu lebenslanger Haft verurteilt wurde.

Zu Unrecht, wie sich 18 Jahre später dank neuer DNA-Beweise herausstellte. Doch zwei Jahre nach seiner Freilassung landete Steven Avery 2005 wieder vor Gericht. Er und sein minderjähriger Neffe Brendan Dassey (heute 29) sollen eine junge Frau ermordet haben. Beide wurden zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt.

Und wieder sei Avery unschuldig, legte die Netflix-Aufarbeitung nahe. Die Polizei soll bewusst Beweise platziert haben, da Avery eine Zivilklage über 36 Millionen Dollar gegen den Bezirk Manitowoc County anstrebte. Ein Plot, den sich kein Drehbuchautor hätte ausdenken können. Zu unglaubwürdig.

Triebtäter oder Unglücksrabe?

«Making a Murderer» entpuppte sich als einer der größten Hits des Streaming-Dienstes und spaltete das Publikum in zwei Lager. Die einen halten Steven Avery für einen gefährlichen Triebtäter, die anderen für einen harmlosen Unglücksraben. Er bekommt bis heute wöchentlich Dutzende Fan-Briefe und Heiratsanträge.

Hunderttausende unterschrieben eine Petition an den damaligen US-Präsidenten Barack Obama, er möge Avery und Dassey begnadigen. Die Anwälte Averys, die den Charme von Billettkontrolleuren versprühen, erkoren Zuschauer zu Sexsymbolen.

Am Status quo änderte das freilich nichts. Steven Avery sitzt im Gefängnis. Neue Entwicklungen in seinem Fall gab es nicht. Wo setzt also die zweite Staffel der True-Crime-Serie an? Die Antwort ist einfach: Da, wo die erste Staffel aufhörte.

Anwältin packt an

Avery hat eine neue Anwältin, die den Fall anhand forensischer Spuren neu aufrollt. Dabei entpuppt sich Kathleen Zellner als die faszinierendste Figur von Staffel zwei. Eine taffe Anwältin, die im Pelzmantel Pressekonferenzen abhält, zugespitzte Tweets à la Donald Trump absetzt und keine Hemmungen hat, mehrmals vor der Kamera zu behaupten, dass die Polizei im Fall Beweißstücke manipuliert habe.

Sie ist, zumindest offiziell, felsenfest von Averys Unschuld überzeugt. Dabei lässt sie markige Sprüche vom Stapel. «Es ist egal, wie lange es dauert, wie viel es kostet und wie viele Hindernisse wir überwinden müssen – wir werden nicht aufhören, bis Mister Avery freikommt.»

Die Juristin konsultiert führende Experten im Gebiet der Forensik, die aus den Blutspuren und sterblichen Überresten von Mordopfer Teresa Halbach andere Schlüsse ziehen als die Staatsanwaltschaft. Die 61-Jährige ist ein wahrer Glücksgriff für die Regisseurinnen der Doku. Sie sitzt nicht hinterm Schreibtisch, sondern macht sich für Avery die Hände schmutzig, stellt mögliche Szenarien in aufwendigen Experimenten nach.

Umstrittene Methoden sollen Unschuld beweisen

Das ist reißerisch und an der Grenze des Geschmackvollen. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie es der Familie des Opfers dabei gehen muss, wenn sie diese Bilder sieht. Ganz zu schweigen davon, dass viele Methoden, die Avery entlasten sollen, als wissenschaftlich umstritten gelten, wie etwa ein Verfahren, das seine Unschuld mittels der Messung von Hirnströmen belegen soll.

Das erwähnt Netflix mit keinem Wort, eine Einordnung oder eine Gegenposition gibt es wie in Staffel eins nicht. Die Serie ergreift Partei – das ist gleichzeitig die größte Stärke und die größte Schwäche der True-Crime-Sensation «Making a Murderer».

Alle zehn Folgen der zweiten Staffel sind jetzt auf Netflix abrufbar.

(L'essentiel/cat)