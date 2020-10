Pietro zieht über «Masked Singer» her

Dass RTL aktuell einen kleinen Zwist mit Prosieben hat ist kein Geheimnis. Als am Dienstag die erste Folge der dritten Staffel von Masked Singer über die Bühne ging, strahlte man aus dem Nichts ein altes Promi-Special von Wer wird Millionär aus. Tatsächlich schaffte es RTL damit, seinem Konkurrenten die Quoten ein wenig zu vermiesen.

Nun gehen die Sticheleien weiter. Am Donnerstag stellte Oliver Pocher in seiner Sendung «Gefährlich ehrlich» sein neue Rubrik «Der Star unter der Maske» vor. Eine ganz klare Anlehnung an Masked Singer. In Pocher-Manier zog er das Konzept auf satirische Art und Weise durch den Dreck. So musste der «Ameisenbär» einfach nur da sitzen und durfte hin und wieder eine Frage mit stark verzerrter Stimme beantworten.

Erst als Pocher seinen Gast dann zum Singen aufforderte, war klar, wer sich unter der Maske versteckt. Schon nach dem ersten Ton wussten alle: Das ist Pietro Lombardi! Der machte den Spaß sichtlich gerne mit und kostete seinen Moment völlig aus. Nachdem er sich dem Publikum zeigte, erklärte er, dass er nicht so lange Vorbereitungszeit hatte: «Du hast mich erst heute gefragt», meinte er in Richtung Pocher.

(L'essentiel/slo)