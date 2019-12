Wird diese Serie das neue «Game of Thrones»?

Was sind Hexer?

Die Aufgabe der Hexer ist es, Monster unschädlich zu machen. Dafür werden sie von Kindesbeinen an einem intensiven Training unterzogen. Genetische Mutationen sorgen dafür, dass sie körperlich stärker sind und länger leben als Menschen. Es gibt nur wenige Hexer auf dem Planeten, und sie werden oft als Freaks angesehen.

Wer sind die wichtigsten Figuren?

Der Brite Henry Cavill (36), amtierender Superman im DC-Universum, schlüpft in die Titelrolle des Hexers Geralt von Riva. Geralt zieht als einsamer Monsterjäger durch die Welt. Dabei muss er oft erkennen, dass die Menschen grausamer sind als die Kreaturen, die er gegen Bezahlung erlegen soll.

Parallel dazu lernen wir in der Serie die Magierin Yennefer von Vengerberg und die junge Prinzessin Cirilla von Cintra kennen. Dass diese drei durch das Schicksal miteinander verbunden sind, können sie zunächst noch nicht ahnen.

Worauf basiert die Serie?

Andrzej Sapkowskis Bücher über den Hexer Geralt dienen als Grundlage diverser Comics, Videogames, eines polnischen Spielfilms und einer polnischen TV-Serie. In Osteuropa hat der Hexer absoluten Kultstatus. Zur Freude vieler Fans der Saga basiert die neue Netflix-Serie auf den Ursprungsromanen von Sapkowski und nicht auf den Videospielen.

Der erste Eindruck?

Durchwachsen. Als Nichtkenner dieses Universums wird es schwierig, sich zu orientieren. Der Look der Serie ist allerdings top und Cavill gefällt in der Hauptrolle. Ob die Serie aber auch nur annähernd an den Erfolg von «Game of Thrones» herankommt, ist fraglich.

Während GoT seine Fantasy-Komponente zugunsten politischer und zwischenmenschlicher Dramen herunterspielte, um bei Genre-Newcomern zu punkten, setzt «The Witcher» in fast jeder Einstellung auf Magie und Fantasy und ist damit viel nerdiger. Trotzdem hat Netflix bereits eine zweite Staffel der Serie in Auftrag gegeben.

Die erste Staffel von «The Witcher» ist ab 20. Dezember auf Netflix abrufbar.

(L'essentiel/cat)