TV-​​Koch Mälzer tritt in Fußstapfen von Raab

Kaum jemand war in den letzten Jahren im deutschen Privatfernsehen umtriebiger als Tim Mälzer (48). RTL hebt den norddeutschen Profikoch ab Januar auf ein neues Level.

«Alles auf Freundschaft» heißt die neue Live-Show, in der Mälzer gemeinsam mit seinem besten Freund, Sänger Sasha (47), für Quote sorgen soll. Das Duo tritt dabei in diversen Spielen gegen ein Zuschauer-Paar an. Auf die Gewinner wartet am Ende ein Preisgeld von 100.000 Euro. Wer sich dabei an Schlag den Raab erinnert fühlt, dürfte nicht so ganz danebenliegen. Bisher sind für Ende Januar/Anfang Februar zwei Live-Sendungen geplant.

Erfolgsgarant Mälzer?

Er ist aber nicht der erste TV-Koch, der sich als «Raab» versuchte. Nachdem Stefan Raab in Bühnen-Pension gegangen ist, übernahm Steffen Henssler seinen Job in der Spieleshow. Die Zuschauer wollten ihn dort aber nicht sehen. Nach nur acht Sendungen wurde das Format mit dem Koch abgesetzt.

Der Druck für Mälzer ist also da. Jedoch scheint derzeit alles erfolgreich zu sein, was er anfasst. Aktuell sieht man ihn in an der Seite von Tim Raue in «Ready to beef». Seine eigene Show «Kitchen Impossible» ist mittlerweile nicht mehr aus dem Fernsehen wegzudenken.

(L'essentiel)