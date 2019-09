Stranger Things kehrt mit vierter Staffel zurück

Mit einem kurzen Video auf Youtube kündet der Streaming-Gigant Netflix die vierte Staffel der Science-Fiction-Mysteryserie Stranger Things an. Viele Informationen zu einer möglichen Handlung gibt es nicht. Im Video heißt es nur: «Wir haben Hawkins verlassen».

In der fiktiven Kleinstadt spielten sich die bisherigen drei Staffeln ab. Am 4. Juli 2019 ging «Stranger Things» in die dritte Runde und Netflix veröffentlichte acht neue Episoden der Erfolgsserie. Nun also der nächste Schritt.

Die Idee zu Stranger Things stammt von den Zwillingsbrüdern Matt und Ross Duffer. Netflix gab in einer Mitteilung bekannt, dass die beiden Serienmacher, für mehrere Jahre einen exklusiven Vertrag unterschrieben haben. Dieser gilt allerdings nicht nur für Stranger Things. Die Zwillinge sollen Filme und Serien produzieren.

(L'essentiel/fss)