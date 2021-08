Netflix zeigt finalen «Haus des Geldes»-​​Trailer

In wenigen Wochen hat das Warten für Fans der Heist-Serie «Haus des Geldes» ein Ende. Der erste Teil der finalen fünften Staffel startet am 3. September. Anschließend braucht es nochmal Geduld bis zum 3. Dezember, an dem das wirkliche Finale über die Mattscheibe flimmert.

Bis es mit der 5. Staffel endlich losgeht, können sich Serien-Fans mit einem brandneuen, finalen Trailer zur Staffel 5.1 die Zeit vertreiben, der die Vorfreude nochmal ordentlich anfachen sollte.

(L'essentiel)