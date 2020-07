Gosling und Evans drehen teuersten Netflix-​​Film

Bei Netflix stehen die Zeichen eindeutig auf Action: Nachdem sich die Produktionen «The Old Guard» mit Oscarpreisträgerin Charlize Theron (44, «Monster») und «Tyler Rake: Extraction» mit «Thor»-Darsteller Chris Hemsworth (36) als wahre Publikumshits herausstellten, will man es auch einen weiteren ehemaligen Marvel-Superstar so richtig krachen lassen. Kein Geringerer als Chris «Captain America» Evans wurde für Netflix' Spionage-Thriller «The Gray Man» engagiert und wird zusammen mit Ryan Gosling in der bislang teuersten Eigenproduktion des Streaming-Riesen zu sehen sein.

Über 200 Millionen US-Dollar will sich Netflix laut Branchen-Portal Deadline das actiongeladene Spektakel unter der Regie von Joe (49) und Anthony Russo (50) kosten lassen, für die sich ihr Hauptdarsteller Evans erfolgreich durchs Marvel-Universum kämpfte. Am Drehbuch arbeiten unterdessen Christopher Markus (50) und Stephen McFeely (50), aus deren Feder bereits auch die «Avengers»-Filme stammten.

Sollte «The Gray Man» den zu erwartenden, einschlagenden Erfolg bringen, will man weitere Teile der Romanreihe von Mark Greaney (52) nachlegen. Sie handeln vom früheren CIA-Agenten Court Gentry (Gosling), der mittlerweile als Auftragskiller arbeitet und von seinem ehemaligen Kollegen Lloyd Hansen (Evans) rund um den Erdball gejagt wird.

(L'essentiel/red)