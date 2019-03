Netflix bringt noch mehr interaktive Formate

Anfang Woche hat Netflix an einem Event in Los Angeles eine neue Originalserie angekündigt: Die erste Staffel von «You vs. Wild» erscheint am 10. April und besteht aus acht Episoden, in denen du interaktiv bestimmen kannst, wie der berühmte Überlebenskünstler Bear Grylls (44) seine Expeditionen in der Wildnis angeht.

Konkret: Soll der Brite über den zugefrorenen See ­gehen oder doch besser kriechen? Einen kurzen Eindruck, wie das aussehen wird, gibt dir der Trailer oben.

Nicht so düster wie «Bandersnatch»

Zu der Komplexität der dadurch entstehenden verschiedenen Handlungs­stränge und den Auswirkungen von Entscheidungen auf spätere Episoden hat der Streaming-Riese noch keine Angaben gemacht.

Netflix-Originals-Vizepräsidentin Cindy Holland meinte am Event laut The­verge.com lediglich, dass die Serie nicht so «düster» wird wie «Bandersnatch», der interaktive «Black Mirror»-Film, bei dem auch mal ­Figuren sterben konnten – und der für weltweite Begeisterung gesorgt hatte.

Interaktives Format auch für Comedys denkbar

Netflix-Innovations-Vizepräsident Todd Yellin gab laut Variety.com zu, dass sie vom «Bandersnatch»-Erfolg überrascht waren: «Wir wussten nicht, wie es laufen wird.»

Weil es aber so gut lief, wird Netflix nachlegen, wie Yellin vergangene Woche während einer Keynote in Mumbai an­kündigte. «In den nächsten ein, zwei Jahren dürft ihr euch auf mehr interaktives Storytelling freuen», sagte er laut Vice.com, «zum Beispiel in einer romantischen Komödie, in der die Zuschauer wählen dürfen: Soll sie mit ihm oder mit ihm ausgehen?»

Der Trailer zum interaktiven «Bandersnatch»-Film. (Video: Netflix)

(L'essentiel/shy)