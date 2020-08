Cara nimmt Porno-​​Branche unter die Lupe

Schauspielerin und Laufsteg-Schönheit Cara Delevingne (28, Carnival Row) will im Rahmen eines TV-Projekts nicht nur die Untiefen der Erotik-Branche erforschen, sondern sich auch mit komplexen Themen wie Gender-Identität befassen. Drei Teile wird die geplante BBC-Produktion Planet Sex umfassen, für die Cara Delevingne auch schon mal selbst an ihre Grenzen geht. Die 28-Jährige plaudert in der Dokumentation nämlich nicht nur über die heißen Themen, sondern scheut sich auch nicht davor, sie am eigenen Leib zu erfahren und spüren.

Delevingne erforscht eigene Sexualität

Bei der BBC sei man froh darüber, eine schillernde Persönlichkeit wie Cara Delevingne für das Projekt gewonnen zu haben, heißt es laut einem Insider. Delevingne spricht von sich selbst als pansexuell, was bedeutet, dass sie andere Menschen unabhängig von deren körperlichen Geschlecht begehrt. Aktuell gehört ihre Liebe der US-Schauspielerin Margaret Qualley (25, The Leftovers), davor war sie mit Ashley Benson (30, Pretty Little Liars) liiert. Auch Affären mit Amber Heard und Kaia Gerber (18) werden ihr nachgesagt.

BBC wünscht sich weitere Projekte

Damit ihre eigene Sexualität eine ernste Plattform bekommt, besucht Delevingne im Rahmen der Erotik-Dokumentation andere Menschen und Gruppen, die wie sie pansexuell sind oder die Sexualität generell anders erleben. «Wir sind alle sehr zufrieden damit, obwohl die Dreharbeiten wegen Corona erschwert waren», zitiert die Bild-Zeitung einen Beobachter der kontroversen TV-Reihe. Die Produzenten hoffen, dass die Show auch in den USA gezeigt werde und dass Planet Sex nur eines von vielen weiteren Projekten mit Delevingne gewesen ist. Ein Ausstrahlungstermin ist bislang noch nicht bekannt.

(L'essentiel/red)