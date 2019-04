Netflix zeigt Trailer für zweite «Dark»-​​Staffel

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am 21. Juni 2019 geht die zweite Staffel «Dark» an den Start, wie Netflix nun im ersten Trailer verrät. In acht Episoden mit jeweils 60 Minuten Laufzeit werden die Gehirnzellen der Zuschauer wieder auf das Äußerste strapaziert, um der undurchsichtigen Geschichte mit mehreren Zeitebenen folgen zu können.

Die Serie wird wie schon die erste Staffel in 4K und mit Dolby Atmos produziert, um auch technisch auf internationaler Ebene überzeugen zu können.

(dm/L'essentiel)