Promis äußern sich zu Bohlens DSDS-​​Rauswurf

Passend zum Tag der Scherzkekse hat Profi-Sprücheklopfer Dieter Bohlen (67) das erste Statement zu seinem DSDS-Rauswurf bekannt gegeben. In einem Insta-Video erklärt er in gewohnt lässiger Manier, dass sich der Sender nicht aus Kostengründen von ihm getrennt habe. RTL wolle aber familienfreundlicher werden, da passe so ein «Revoluzzer» wie er eben einfach nicht mehr ins Programm.

Die Kommentare unter dem einminütigen Video zeigen: Seine Followerinnen und Follower stehen voll und ganz hinter ihm. «Wegen der Wahrheit haben wir dich geliebt», schreibt ein Fan und schickt noch einen High-Five-Emoji hinterher. Im Allgemeinen sind die Kommentare durchwegs positiv. Doch Dieter wird nicht nur von seinen Fans unterstützt, auch deutsche Promis sprechen dem Pop-Mogul in den Kommentaren Mut zu.

«Null Spaß ohne dich»

Besonders aufgefallen ist der Beitrag von 2011-DSDS-Gewinner Pietro Lombardi (28), sein Kommentar zählt beinahe 1600 Likes. «Es wird viel kommen, da bin ich mir sicher», muntert er seinen damaligen Mentor auf und setzt noch ein Herz-Emoji dazu. Auf seinem eigenen Account hat der Sänger zudem vor vier Tagen ein Foto mit Dieter gepostet: «Keiner kann dich ersetzen», lautet die Überschrift in Großbuchstaben.

Auch Rapstar Loredana (25) hat sich in der Instagram-Story zu Dieters Jury-Aus geäußert. «Zum Glück habe ich der DSDS-Jury zwei Mal abgesagt», so King Lori und findet: «Hätte null Spaß gemacht ohne dich.»

(L'essentiel/Saskia Sutter)