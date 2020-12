Das bringt das Fernsehjahr 2021

FERDINAND VON SCHIRACH: FEINDE:

Ein Kriminalfall – zwei Filme. Welche Perspektive wählt man – die des Ermittlers («Gegen die Zeit») oder die des Strafverteidigers («Das Geständnis»)? Im Zentrum steht eine Kindesentführung und die Festnahme eines Tatverdächtigen. Die zwei Filme laufen am 3. Januar (auf dem «Tatort»-Sendeplatz am Sonntag zeitgleich im Ersten und allen Dritten sowie auf One). Fürs Publikum der-Mediathek ist außerdem ein kürzerer und zielgruppengenauerer Film entstanden («Der Prozess»). Zu sehen sind unter anderem die Schauspieler Klaus Maria Brandauer und Bjarne Mädel.

DIE GROSSE DSCHUNGELSHOW:

Das reguläre «Dschungelcamp» wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt – weder nach Australien noch in ein Ausweichquartier in Wales wollteseine Leute schicken. Stattdessen ist nun ab 15. Januar eine in Deutschland produzierte Show geplant. Die Idee dahinter: Ein Kandidat kann sich mit dem Sieg in der «Dschungelshow» einen Platz im nächsten normalen «Dschungelcamp» in Australien sichern. Dschungel-Doktor «Dr. Bob» soll dafür sogar extra eingeflogen werden. Die Idee erinnert ein wenig an die 2015 ausgestrahlte Sommer-Variation «Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!», in der ehemalige Camper darum spielten, ein zweites Mal nach Australien geschickt zu werden.

NEUES MIT JOKO:

Ab 5. Januar läuft fünf Mal dienstags bei ProSieben «Wer stiehlt mir die Show?». Darin treten Palina Rojinski, Elyas M’Barek und Thomas Gottschalk und ein wechselnder Zuschauer an, um Joko Winterscheidt die Show abzunehmen. Wer gewinnt, wird Moderator und macht Joko zum Kandidaten in dessen eigener Sendung.

DSDS WIRD 18:

Am 5. Januar startet «Deutschland sucht den Superstar» in die 18. Staffel. Die 22 Folgen (13 Casting-Folgen, 7 Recall-Folgen und 2 Live-Shows aus Duisburg (Halbfinale und Finale)) werden dienstags und samstags, jeweils um 20.15 Uhr, ausgestrahlt. In der Jury sitzen neben Poptitan und Chefjuror Dieter Bohlen die Schlagersängerin Maite Kelly und der Sänger und Teeniestar Mike Singer. Schlagersänger Michael Wendler ist nur in den 13 Casting-Folgen dabei. Bekanntlich verkündete er Anfang Oktober in einem befremdlichen Instagram-Video seinen Ausstieg.

SONNTAGSKRIMIS:

Beim «Tatort» tritt mit Stefanie Reinsperger eine neue Kommissarin im Dortmund-Team an, im Frühjahr kommt das ganz neue Trio in Bremen: Jasna Fritzi Bauer, Dar Salim und Luise Wolfram. In Kiel soll Lars Eidinger als «stiller Gast» zurückkehren und im Laufe des Jahres soll der dritte Fall mit Heike Makatsch ausgestrahlt werden. Die in der DDR gegründete Reihe «Polizeiruf 110» wird 50 Jahre alt. Dazu gibt es einen Extra-Krimi aus Halle an der Saale im Mai. Beim brandenburgischen Team hört Maria Simon am 31. Januar auf.

CHARITÉ:

Die inzwischen dritte Staffel der Serie rund um das berühmte Berliner Krankenhaus spielt in der Zeit um den Mauerbau 1961. Zu sehen ab Dienstag, 12. Januar, in drei Doppelfolgen im Ersten.

60 JAHRE MAUERBAU:

Der Mauerbau ist auch im Spätsommer Thema des Films «3 ½ Stunden», der die Dramatik des 13. August 1961 deutlich machen soll. Reisende des Interzonenzuges von München nach Ost-Berlin erfahren dreieinhalb Stunden vor Grenzübertritt, dass in Berlin die Mauer gebaut wird. In kurzer Zeit bis zur Grenze müssen sie eine existenzielle Entscheidung treffen: Aussteigen oder Weiterfahren?

THE MASKED SINGER:

Mit der Musikrätsel-Show landete2019 einen Überraschungserfolg - und kostet ihn seither genüsslich aus. Im Herbst 2020 lief bereits die dritte Staffel, es gewann Sarah Lombardi (28). Und ProSieben-Chef Daniel Rosemann verkündete sofort: «Im Frühjahr heißt es aufwieder: Wer steckt unter der Maske?» Moderatorin Ruth Moschner und Sänger Rea Garvey sollen dann wieder das Rate-Team bilden. Zuletzt hatten Sonja Zietlow und Bülent Ceylan ihre Stamm-Plätze eingenommen. Viel mehr ist noch nicht bekannt.

WETTEN, DASS..?:

Thomas Gottschalk, der im Mai 70 Jahre alt wurde, sollte eigentlich schon ein einmaliges «Wetten, dass..?»-Revival imam 7. November 2020 moderieren. Wegen Corona wurde die Samstagabendshow um ein Jahr verschoben und soll nun im Herbst 2021 kommen - also zehn Jahre nach Gottschalks letzter regulärer Wettshow.

DAS WEISSE HAUS AM RHEIN:

Dieser-Zweiteiler Ende 2021 handelt von einem Hotel in Bad Godesberg, in dem sich nach dem Ersten Weltkrieg die Eliten treffen. Kriegsrückkehrer Emil Dreesen führt es mit seiner jüdischen Großmutter Adelheid und seiner Schwester Ulla, die sich nicht ins gängige Frauenbild fügen möchte. Das Erste wirbt: «In Emils Geschichte spiegeln sich exemplarisch die Brüche, Katastrophen und Wendungen zwischen 1918 und 1938 zu einem atemberaubenden Stakkato.»

BORIS-BECKER-FILM:

Fiktionale Eigenproduktionen sind beirecht selten geworden, aber 2021 ist der Spielfilm «Boris Becker: Sein Weg nach Wimbledon» in der Pipeline. Darin soll die Karriere der Tennis-Ikone nachgezeichnet werden - von seinen Anfängen bis zum ersten Wimbledon-Sieg als 17-Jähriger im Jahr 1985.

(L'essentiel/dpa)